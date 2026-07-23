Зеленський анонсував візит у США для обговорення закінчення війни

Володимир Зеленський заявив, що обговорив зі спецпредставниками президента США Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом підготовку нової зустрічі.

Про це президент України сказав на пресконференції у четвер, 23 липня, повідомляє Укрінформ.

Коли може відбутися зустріч?

Володимир Зеленський пояснив, що США підготували кілька пропозицій щодо завершення війни та хочуть обговорити їх як з Україною, так і з Росією.

Я думаю, тоді буде тристороння зустріч. Безумовно, треба все це робити до осені. Я вважаю, треба наполегливо над цим працювати. Якщо б від нас залежало, вона була б уже в липні. Але не все залежить від нас,

– додав глава держави.

Нагадаємо, розмова Володимира Зеленського зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером відбулася 22 липня. Як повідомляв сам президент, діалог стосувався того, як активізувати дипломатію, аби наблизити мир, до якого готова Україна.

Джерела 24 Каналу також підтверджували, що бесіда була хорошою. Зазначається, що вона тривала близько пів години. За цей час сторони обговорили нові пропозиції того, як перезапустити переговорний процес.

23 липня Володимир Зеленський також заявив, що взимку 2026 – 2027 року Україна або вийде на переговори з Росією, або зіткнеться з новою ескалацією війни.