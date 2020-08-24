Президент Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України на Софійській площі вручив низку державних нагород. Їх отримали діячі культури, військові, а також лікарі, вчителі, науковці. Також глава держави оголосив про заснування двох нових премій.

Вручення державних нагород відбулося відразу після того, як президент виголосив свою промову, присвячену 29 річниці незалежності України, пише 24 канал.

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Кого нагородив Зеленський

Почесне звання "Заслужений артист України" він надав:

Білоруському виконавцю Сергію Міхалку – соліст гурту Brutto, екслідер гурту "Ляпис Трубецкой";

Актору, режисеру та композитору Михайлу Хомі, більш відомому під сценічним псевдо DZIDZIO.

Нагороди за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності країни, мужність, зразкове виконання службових обов'язків та професіоналізм здобули:

Василь Приходченко – старший солдат:

Олександр Рапута – старший лейтенант;

Роман Малишкін – майор;

Сергій Куляс – полковник;

Сергій Кисленських – майор поліції;

Андрій Гнатов – полковник;

Григорій Федик – старший прапорщик;

Олександр Гордузенко – старший мічман;

Андрій Кобильчук – майор;

Андрій Кузьменко – солдат;

Олександр Черній – старший прапорщик;

Степан Губчишин – старший сержант;

Володимир Сотніков – капітан поліції;

Віталій Олійник, молодший сержант запасу.

Марк Вітренко – старший солдат запасу;

Ольга Робчук – підполковниця медичної служби.

Державні нагороди отримали й лікарі, вчителі та науковці.

Державні премії імені Патона та Скорика

Також Зеленський оголосив про заснування двох нових премій. Йдеться про премію імені Бориса Патона. Її вручатимуть за внесок у розвиток науки. А також в Україні з’явилася премія імені Мирослава Скорика – за внесок у розвиток музичного мистецтва.

З нами немає двох геніїв сучасності, з якими нам усім пощастило жити в один час, двох великих українців, які, на превеликий жаль, пішли від нас цього року. Це два Герої України – Мирослав Скорик та Борис Патон,

– зауважив президент.

Він наголосив, що направив до уряду листи щодо заснування двох премій, що носитимуть імена цих метрів.