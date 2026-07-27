Зеленський першим зустрівся з новим прем'єром Британії: ексклюзивні деталі переговорів

Володимир Зеленський став першим іноземним лідером, якого новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем прийняв після вступу на посаду. Під час зустрічі у Портсмуті сторони підтвердили незмінність підтримки України та домовилися про новий крок в оборонній співпраці.

Ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє, який працює у Лондоні, розповів про ексклюзивні деталі переговорів. Зокрема, йшлося про британські засоби радіоелектронної боротьби, а також про допомогу українській команді напередодні важливої зустрічі Зеленського у США.

Британія запевнила, що підтримка України не зміниться

Зустріч у Портсмуті стала першими великими міжнародними переговорами Енді Бернема після вступу на посаду прем'єр-міністра. Володимир Зеленський був першим іноземним лідером, якого він прийняв у Великій Британії. Для колишнього мера Манчестера, який не має значного досвіду у зовнішній політиці, цей візит став можливістю заявити про себе на міжнародній арені та одразу окреслити позицію щодо України.

У Британії відбулися зміни, але це не означає, що змінилося ставлення до України. Це не питання підтримки однієї людини чи політичної партії. Переважна більшість британців розуміє, що ми маємо й далі допомагати вам,

– наголосив Бернем.

Сторони повідомили, що під час першої розмови їм вдалося налагодити дружні відносини. Новий очільник британського уряду запевнив, що Лондон збереже рівень підтримки, який Україна мала за прем'єрства Кіра Стармера. Зеленський зі свого боку подякував за незмінну увагу до оборони та безпеки.

Наші відносини з Великою Британією міцніші, ніж будь-коли. Оборона та безпека – це ніколи не просто слова,

– заявив Президент України.

Одним із практичних результатів переговорів стала домовленість щодо спеціальних засобів радіоелектронної боротьби британського виробництва. Україна отримає права інтелектуальної власності, необхідні для їх виготовлення та інтеграції на власній території.

Лондон допомагає Києву готувати зустріч із Трампом

Візит до Великої Британії відбувся напередодні переговорів Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Команда нового британського прем'єра долучилася до підготовки цієї зустрічі та допомагає українській стороні визначити практичні кроки, які можуть зробити розмову у Вашингтоні результативнішою.

Офіс Енді Бернема активно допомагає українській команді готуватися до зустрічі з Дональдом Трампом. Йдеться і про поради, і про конкретні кроки, які можуть зробити ці переговори продуктивними,

– розповів Ткіє.

Однією з головних тем має стати виконання оборонних домовленостей, зокрема щодо ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot. Україна також очікує подальшого посилення санкцій проти Росії, включно з обмеженнями для держав, які продовжують купувати російську нафту.

Трамп може запроваджувати такі тарифи самостійно, але окремий законопроєкт не був би зайвим. Він дав би президенту США ще більше важелів тиску на Росію,

– зазначив ведучий 24 Каналу.

Морські шляхи стали окремою темою переговорів

Під час візиту до Портсмута Володимир Зеленський зустрівся з українськими та британськими військовими моряками, які беруть участь у спільних навчаннях. На базі Військово-морських сил Великої Британії сторони обговорили загрози судноплавству, що одночасно виникають у Чорному морі та на Близькому Сході.

Росія намагається заблокувати шляхи через Чорне море до наших портів в Одесі. Кожен перекритий морський маршрут шкодить глобальній безпеці, світовій торгівлі та робить життя дорожчим у багатьох країнах,

– наголосив Президент України.

Зеленський також звернув увагу на проблеми в Ормузькій протоці, яка через бойові дії не працює у звичному режимі. Сполучені Штати намагаються залучити Велику Британію та інших партнерів до коаліції, яка допоможе відновити безпечне судноплавство й контролювати ситуацію ще до можливого припинення вогню.

Цього тижня на полях зустрічей у Лондоні може відбутися розмова коаліції західних країн. США активно працюють із Великою Британією та іншими державами, щоб розблокувати Ормузьку протоку,

– розповів Ткіє.

Обговорення морської безпеки показало, що переговори Зеленського у Британії стосувалися не лише безпосередньої підтримки України. Київ і Лондон також координують дії щодо криз, які впливають на міжнародну торгівлю, постачання енергоресурсів і безпеку морських маршрутів.

Даніель Ткіє розповів про переговори Зеленського у Лондоні: дивіться відео