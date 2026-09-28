Росія вже почала додаткову мобілізацію, – Зеленський

Росія вже почала додаткову мобілізацію та збільшує кількість людей, яких намагається залучити до війни проти України. За словами президента України, Москва також планує розширювати вербування іноземців.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Що відомо про збільшення набору військових на Росії?

Росія використовує різні способи для збільшення кількості військових, яких залучають до російської армії. Зокрема, Москва планує активніше залучати іноземців.

Росія вже почала додаткову мобілізацію. Вони збільшують кількість людей, яких набирають різними методами. Планують збільшувати і залучення іноземців,

– заявив Зеленський.

Окремо він повідомив про нові дані щодо залучення Північною Кореєю своїх військових до війни на боці Росії. На російській території зараз перебувають понад 8 тисяч військових КНДР, а ще близько 10 тисяч північнокорейських військових готують до розгортання.

Росія натомість передає Північній Кореї технології та технічну підтримку. Зокрема, на території КНДР розгорнули виробництво ударних безпілотників типу Shahed.

Це те, як розповзається зло і як загроза життю в одній частині світу поширюється на інші частини світу. Це можна долати тільки спільно,

– заявив Зеленський.

Він закликав уряди держав, громадян яких Росія намагається залучати до своєї армії, протидіяти цьому, а міжнародних партнерів України – посилювати санкційний тиск.

Зеленський також наголосив на необхідності конкретної підтримки України, зокрема через нові пакети допомоги та рішення, які мають посилити здатність держави протистояти російській агресії.

Нагадаємо, за оцінкою "Мадяра", до кінця року Росія може додатково залучити близько 300 тисяч військових. Перше суттєве збільшення чисельності російських сил на фронті може початися вже з жовтня.