Візит президента Володимира Зеленського до Брюсселя та Лондона має важливе стратегічне значення для України. Це поїздка в дві різні столиці, де кожна по-своєму відіграє в довгостроковій стратегічній перспективі Україні важливе значення.

Україна шукає альтернативні фінансові запозичення

Brexit розділив Великобританію та ЄС і відтепер це різні та самодостатні геополітичні площини.

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В цілому для України вигідний вихід Великобританії з ЄС тому, що Об'єднане Королівство завжди мало свою власну стратегію та геополітику, адже Великобританія це імперська і морська держава на хвилиночку, в якої флот відігравав ключове значення. Якщо раніше потрібно було оглядатись на Брюссель, то зараз можна самостійно вести політику та будувати союзи з іншими державами.

Україні як морській державі більш гармонічного союзника як Великобританія годі й шукати. Піддані її Величності за довго до сьогодні бачили стратегічну роль Чорного моря, достатньо пригадати Кримську війну та присмирені амбіції Російської імперії щодо виходу до Босфорської протоки і одразу стає зрозуміло, що Велика Британія має амбітні плани щодо Чорноморського басейну. Звідси й готовність інвестувати у відбудову українського військового флоту.

Для цього потрібні звісно кошти, а Лондон – це ще одна фінансова столиця континенту. Тому не дивно, що Міністр фінансів України Марченко провів ряд зустрічей в UK Export Finance (UKEF), якщо простою мовою, то це Департамент гарантій експортних кредитів.

Власне на цьому майданчику очільник вітчизняного Мінфіну обговорював шляхи отримання кредитних ресурсів. Окрім цього подібні зустрічі відбулись в Банку Англії та з "портфельними інвесторами".

Інвестиції взамін на кредити та питання безвізу

Співпраця України та МВФ далека від ідеалу. М'яко кажучи, ми не зовсім чітко виконуємо зобов'язання перед МВФ з впровадженням та імплементацією реформ, тому чергові та необхідні кредитні транші поки на паузі. Міністр фінансів Сергій Марченко, як відповідальний за виконання бюджету, – активно шукає альтернативні джерела залучення коштів для української економіки на нових ринках.

Воно й зрозуміло, адже найкращою альтернативою кредитам є інвестиції, проте вони можливі за дотримання чітких антикорупційних правил та присутності гарантів макрофінансової стабільності, як от МВФ та ЄБРР. До речі, з другим було погоджено ряд спільних кроків для попередження корупції та співпраці щодо ефективного управління в державному секторі. А це проявиться в таких проєктах як приватизація державних підприємств, окремі з яких вже були успішно продані на прозорому конкурсі.

ЄС своєю чергою підтвердив своє стратегічне партнерство в рамках Асоціації. До речі, зараз триває дискусія щодо перегляду угоди про Асоціацію між Україною та ЄС в напрямку відкриття так званого "промислового безвізу", який, до речі, ініціює Україна.

В цьому світлі, нарешті, ми дорослішаємо, тому що наважуємось не просити, а вимагати більшого, аніж тільки безвіз для громадян. Про економіку слід думати в першу чергу.

Фінансова допомога ЄС є важливою, особливо в час її падіння через наслідки пандемії COVID-19. Уряду вдається загалом виконувати взяті на себе бюджетні зобов'язання в соціальній сфері захисту українців. Проте під кінець року очікується велике навантаження на бюджет, адже потрібно буде погасити зовнішні запозичення в розмірі 3 млрд доларів США.

Важливо! Саміт Україна – ЄС: про що домовились сторони

Відкритість європейських топ-чиновників на саміті Україна-ЄС є сигналом визнання того, що уряд технократів виконує взяті на себе зобов'язання щодо виконання плану в рамках угоди про Асоціацію попри те, що окремі так звані активісти в Україні за європейські ж гранти розганяють "зраду" і скасування безвізу українським громадянам.

Офіційний Брюссель повідомив, що скасовувати безвіз не збирається.