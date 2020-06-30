Замість правоохоронних підрозділів, які займаються економічними злочинами, в Україні можуть створити єдиний орган фінансових розслідувань. На цьому наполягає президент Володимир Зеленський.

Саме новому органу передадуть фінансові розслідування. Про це заявив глава виконкому Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі після засідання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Головним ворогом економічного прогресу України є правоохоронна система – СБУ, податкова міліція, ті підрозділи, які раніше працювали в Генеральній прокуратурі. Чітке та тверде рішення Президента привести їх в один орган – це повинен бути один маленький орган фінансових розслідувань,

– заявив Саакашвілі.

Як приклад він навів той факт, що в Україні відкрито 2,5 мільйона податкових проваджень. На думку Саакашвілі, така цифра робить Україну світовим рекордсменом з тероризування бізнесу.

Відтак всі інші економічні органи треба буде прибрати.

КиївСіті як діловий центр та арбітраж

За словами Саакашвілі, в Україні можуть створити і фінансовий центр – КиївСіті. Він буде мати елементи міжнародного арбітражу. І це, на його думку, дозволить залучити Україні "десятки мільярдів нових інвестицій".

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Інвестиційні няні

Під час засідання Нацради реформ обговорили і питання інвестиційних нянь. Саакашвілі запевнив, що їх скоро можна буде побачити. Він уточнив, що інвестняні будуть супроводжувати інвестиції та зможуть розв'язувати проблеми бізнесу на рівні президента, прем'єр-міністра, голови його офісу , щоб "забрати у місцевих рекетирів від держави можливість все псувати й зупиняти".