Буде покращення, – військовий пояснив, що означає створення нового виду військ у ЗСУ

Володимир Зеленський оголосив про створення Об'єднаних сил швидкого реагування, які перебуватимуть у складі ЗСУ. До нової структури увійдуть спроможності штурмових військ, безпілотна складова, артилерійські підрозділи та інші засоби ураження та підтримки.

Відповідний указ президент України підписав на тлі скандалів, пов'язаних із 425 ОШП "Скеля" та командиром 155 ОМБр Станіславом Лучановим, який раніше начштаба у "Скелі". Військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що зміни в організаційно-управлінській структурі саме штурмових військ назріли давно.

Яка причина створення Об'єднаних сил швидкого реагування?

Мусієнко наголосив, що виникла необхідність здійснити зміни у штурмових військах з погляду підпорядкування та забезпечення. Для того щоб ці підрозділи могли виконувати максимально складні завдання, які перед ними ставляться, на найважчих ділянках фронту. Там, де в певних випадках ситуація ризикує критично погіршитися щодо оборони на тактичному чи навіть оперативно-тактичному рівні.

Для того, щоб відбулося покращення їх управління, кадрового забезпечення, і було ухвалено рішення створити Об'єднані сили швидкого реагування. Плюс поєднати їхні функції із підрозділами, зокрема, десантних військ, щоб в певних випадках вони виконували суміжні завдання швидкого реагування. Ідея полягає в тому, щоб ці війська в ідеалі задіювалися як постійний оперативний резерв, який має бути у командирів різних рівнів,

– пояснив військовий аналітик.

Враховуючи тенденції, а також те, що подекуди ЗСУ не вистачає особливо кадрового складу, доводиться, за словами військовослужбовця, вирішувати питання так, щоб ледь не у кожного командира корпусу був свій резерв. Щоб він міг на нього розраховувати, готувати його, бути відповідальним за нього. Також щоб бригади виконували ротаційні заходи, отримували постійне поповнення і частіше виводилися на відновлення, маючи резерв.

Проте сьогодні через брак особового складу досягти цього в повній мірі доволі складно. Тому вирішено, що є резерв, який залучається у вигляді штурмових підрозділів, і тепер це будуть підрозділи Сил швидкого реагування, які мають швидко відреагувати на погіршення ситуації на тому чи іншому напрямку фронту. Або покращити ситуацію, коли виникають можливості для того, щоб перехопити ініціативу і десь локально контратакувати,

– відзначив Олександр Мусієнко.

Відповідна модель, за його словами, запозичена у країн-членів НАТО, тому нічого надзвичайного у цьому немає. Це адаптація стандартів Альянсу для українського війська.

"Цей крок також був продиктований тим, щоб, ймовірно, зняти запитання і запобігти появі якихось інсинуацій в суспільстві про нібито "полки особисто Сирського", якими керують в ручному режимі", – припустив військовий аналітик.

Чому ініційовано створення Об'єднаних сил швидкого реагування: дивіться відео

Він додав, що відтепер є відповідний командувач – достойна, заслужена, професійна людина, офіцер (бригадний генерал Дмитро Волошин – 24 Канал). Також тепер ці підрозділи отримуватимуть краще забезпечення, необхідне для того, щоб виконувати непрості завдання. І це має покращити ефективність застосування штурмових підрозділів на різних ділянках фронту.

Нагадаємо, що президент України підписав указ про створення Об’єднаних сил швидкого реагування у складі Сухопутних військ Збройних Сил України. Ця структура уявлятиме собою окремий механізм для швидкого реагування на зміни оперативної ситуації на фронті.

Командувачем Об’єднаних сил швидкого реагування стане Герой України, бригадний генерал Дмитро Волошин, який наразі є командиром 8 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За словами Володимира Зеленського, відбудеться "необхідна трансформація штурмових військ". Це має вирішити "багато питань, проблем передусім у ставленні до людей". Президент також анонсував зміни на рівні управління штурмовими військами.