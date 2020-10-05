Зеленський надає високий пріоритет боротьбі з корупцією, – держдеп США
Боротьба з корупцією є одним із пріоритетів президента Володимира Зеленського. Однак ці питання вирішити не так легко, тим більше, що вони не зникають.
У Державному департаменті США пишаються співпрацею з Україною. Про це під час онлайн-дискусії YES 2 жовтня заявив заступник держсекретаря США Стівен Біґен.
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Посадовець наголосив, що корупція залишається одним з головних викликів, які наразі постали перед Україною. На думку Біґена, подолати її можна виключно спільними зусиллями.
Президент Зеленський надає цьому питанню високий пріоритет, проте ці питання вирішити не так легко, і вони не зникають. Ми всі маємо докласти спільних зусиль разом з українським народом, аби відвернути проблему,
– наголосив Біґен.
Що відомо про візит Біґена до Києва
Посадовець розповів, що під час нещодавнього візиту в Київ обговорив з високопосадовцями стан реформ в Україні. Окрім того, Біґен зустрівся з представниками неурядових організацій, залучених до боротьби з корупцією. Наразі він досить оптимістично налаштований щодо майбутнього України.
Що кажуть у держдепі США про співпрацю з Україною
- У США задоволені співпрацею з Україною, адже наразі комунікація двох країн налагоджена набагато краще, аніж 4 роки тому.
- Американська сторона надала Україні допомогу на понад 2 мільярди доларів.
- Влада США активно підтримує зміцнення ЗСУ та підвищення професійного рівня українських воїнів.