Печерський райсуд Києва не задовольнив позов мера Черкас Анатолія Бондаренка проти Зеленського. Глава держави раніше назвав політика "бандитом".

Позов, у якому той просив стягнути із президента 1 гривню через "моральну шкоду за приниження честі, гідності та ділової репутації", визнали "необґрунтованим". Про це йдеться у рішенні суду.

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Судді зауважили, що слова Зеленського не містять свідомо неправдивої інформації чи надмірних оцінних суджень. Крім цього, вони не вважають, що президент Зеленський подав їх у брутальній, принизливій чи непристойній формі, адже вони є "його особистим суб'єктивним ставленням".

Зазначимо, що Анатолій Бондаренко має право оскаржити рішення суду у апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Як реагують у мера Черкас? Денис Ципін, адвокат мера Черкас, повідомив: вирішуватимуть, чи подавати апеляційну скаргу, коли отримають повний текст рішення. Це може статися наступного тижня.

Зеленський назвав Бондаренка "бандитом": що варто знати

У травні Бондаренко дозволив достроково пом'якшити карантин у Черкасах. Через це поліція відкрила кримінальну справу, а Зеленський та Аваков пригрозили юридичними наслідками.

Під час пресконференції Зеленський заявив, що не знає, як спілкуватись з мером Черкас. Мовляв, проти нього відкрито понад десяток кримінальних проваджень. Президент сказав, що "з такими бандитами не сяде за один стіл".

Сам Бондаренко одразу відреагував на висловлювання Зеленського. Він запевнив, що усі справи проти нього – політичні. А також звернувся до суду з позовом про захист честі та гідності.

Детальніше про скандал між президентом Зеленським та мером Черкас Бондаренком – читайте у матеріалах 24 каналу.