Відео спілкування Зеленського із експрезидентом ФК Черкащина Володимиром Лашкулом опублікувало видання "Табло".

Нагадаємо Зеленський назвав мера Черкас бандитом: різка відповідь не забарилася

Розмова відбулася під час матчу на Кубок України між Кривбасом і Черкащиною прямо у роздягальній спортсменів. Лашкул попросив Зеленського відвідати громаду неподалік Черкас, у якій збудували сучасний стадіон і спортивну академію.

Будь ласка, приїде в Білозірську громаду, це недалеко від Черкас – 18 кілометрів. Подивитеся, який стадіон там побудували, яку академію футболу зробили. І там можете зустрітися з громадою,

– попросив колишній очільник клубу.

На це Зеленський відповів, що з громадою поспілкується із із задоволенням, а от з мером – явно ні.

Мера вашого не буде? Не буде мера – приїду,

– пожартував Зеленський, на що всі присутні посміялися.

Якщо буде мер – то ми його не боїмося, сказав Лашкул. Тоді Зеленський взявся рукою за живіт та сказав, що він його взагалі не боїться.