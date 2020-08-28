Не буде мера – приїду: Зеленський знову пожартував про голову Черкас "бандита" Бондаренка
Президента Володимира Зеленського запросили відвідати передмістя Черкас і подивитися на розвиток Білозірської громади. Він віджартувався, що приїде, якщо не буде мера Анатолія Бондаренка, якого він вже колись охрестив "бандитом".
Відео спілкування Зеленського із експрезидентом ФК Черкащина Володимиром Лашкулом опублікувало видання "Табло".
Нагадаємо Зеленський назвав мера Черкас бандитом: різка відповідь не забарилася
Розмова відбулася під час матчу на Кубок України між Кривбасом і Черкащиною прямо у роздягальній спортсменів. Лашкул попросив Зеленського відвідати громаду неподалік Черкас, у якій збудували сучасний стадіон і спортивну академію.
Будь ласка, приїде в Білозірську громаду, це недалеко від Черкас – 18 кілометрів. Подивитеся, який стадіон там побудували, яку академію футболу зробили. І там можете зустрітися з громадою,
– попросив колишній очільник клубу.
На це Зеленський відповів, що з громадою поспілкується із із задоволенням, а от з мером – явно ні.
Мера вашого не буде? Не буде мера – приїду,
– пожартував Зеленський, на що всі присутні посміялися.
Якщо буде мер – то ми його не боїмося, сказав Лашкул. Тоді Зеленський взявся рукою за живіт та сказав, що він його взагалі не боїться.
Зрештою Зеленський сказав, що приїде і перепитав, чи ніхто не образиться, якщо він завітає зненацька. Його переконали, що з нетерпінням чекатимуть.
Зеленський знову пожартував про мера Черкас Анатолія Бондаренка – дивіться відео
Що відомо про історію з "бандитом" із Черкас
Під час пресконференції 20 травня президент Зеленський повідомив, що не знає, як спілкуватись з мером Черкас. Адже проти Бондаренка відкрито вже більше десятка кримінальних проваджень. Глава держави зазначив, що з такими бандитами не сяде за один стіл. Сам мер Черкас одразу відповів, що усі справи проти нього – політичні.
Коротко про скандал з порушенням карантину у Черкасах
- Мер міста дозволив достроково пом'якшити карантин з 1 травня і відновити роботу частини непродовольчих магазинів, парків та навіть літніх майданчиків ресторанів.
- Водночас загалом по Україні карантин дозволили послабити лише з 12 травня.
- Поліція відкрила кримінальну справу, а Володимир Зеленський та Арсен Аваков пригрозили міському голові Черкас юридичними наслідками.
- Голова МОЗ Максим Степанов приїхав до обласного центру. Він заявив, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.
- Наразі проти міського голови Черкас Анатолія Бондаренка відкрили близько 20 кримінальних проваджень. Сам мер заявив, що йому ще не висунули жодної підозри.