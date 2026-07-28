Зеленський не планує повертати Федорова в Міноборони, – ЗМІ

У медіа стверджують, що команда Володимира Зеленського розраховує на поступове згасання протестів на підтримку Михайла Федорова, адже його повертати в Міноборони не планують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Що кажуть про протести щодо Федорова?

Співрозмовники видання кажуть, що президент вважає історію з керівництвом Міноборони завершеною. А отже, за їхніми словами, питання про повернення Федорова на посаду міністра оборони наразі, скоріш за все, неактуальне.

Якби Федорова хотіли повернути в команду, йому одразу щось запропонували б. А зараз ми розуміємо, що всі ці ідеї з віцепрем'єром та інше – це щоб погасити вуличні протести,

– вважає співрозмовник з оточення ексміністра.

Після звільнення ексголовкома Олександра Сирського президент не планує виконувати ще одну вимогу протестувальників, передає видання.

Водночас організатори протестів вже обговорюють зміну формату. Вони можуть провести ходу замість мітингів.

В оточенні ексміністра впевнені, що сплеск популярності Федорова у суспільстві – тимчасовий, а в політику він не збирається. Хоча, за словами джерел, це залежатиме від розвитку подій з протестами, на фронті та можливим тиском на колишнього урядовця або його оточення.

Нагадаємо, під час 12-го дня мітингів проти звільнення Федорова з Міноборони у Львові міг статися напад на протестувальників. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку чоловік із закритим балаклавою обличчям рухався із ножем у бік учасників акції. Вони затримали його та передали поліції.