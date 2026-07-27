Про це пише NV.
Що відомо про інцидент на мітингу на підтримку Федорова у Львові?
За даними ЗМІ, інцидент трапився у центрі Львова. Кореспондент NV повідомив, що нападника затримали спочатку самі мітингувальники, а потім його забрала поліція.
Також про подію у Львові написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. Він наголосив, що за попередньою інформацією, чоловік із ножем міг мати намір напасти на учасників акції.
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У Львові на мітингу на підтримку Михайла Федорова 27 липня затримали чоловіка з ножем / Фото NV
Пізніше про деталі інциденту розповіли у поліції Львівщини. Там зазначили, що подія сталася біля пам'ятника Тарасу Шевченку.
"За попередньою інформацією поліції, близько 21:00 години чоловік із закритим балаклавою обличчям дістав ніж і почав рухатися у бік спікерів. Учасники акції затримали його, після чого передали поліцейським, які перебували неподалік", – йдеться у повідомленні поліції.
Правоохоронці вже також встановили особу чоловіка.
Затриманий – 32-річний житель Новояворівська. З місця події вилучено ніж. Відомо, що чоловік має розлади психічного здоров'я,
– пояснили у поліції Львівщини.
Наразі розв'язується питання щодо поміщення чоловіка до спеціального закладу.
Нагадаємо, в українських містах уже 12-й день тривають акції проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України. У Києві збиралися десятки людей. Також люди виходили в Миколаєві, Рівному, Черкасах, Дніпрі, Івано-Франківську, Львові, Харкові, Ужгороді та інших містах.