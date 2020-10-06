У мене немає чесної відповіді, – Зеленський про закінчення війни на Донбасі
Наразі президент Володимир Зеленський не може чесно відповісти, коли закінчиться війна на Донбасі. Однак він переконаний, що мусить знайти відповідь.
Зеленський досі вірить, що зможе провести фундаментальні зміни в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Politico Europe, повідомляє Офіс Президента.
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Зеленський пояснив, чому не може назвати дату
Президент зізнався, що одні матері загиблих воїнів питають, коли він закінчить російсько-українську війну, а інші – закликають "піти війною на Донбас", щоб довести: наші хлопці загинули не просто так. Обидва погляди Зеленський називає різним формулюванням одного й того самого болю.
Я їм не брешу, але я повинен знайти відповідь. У мене немає чесної відповіді, що, наприклад, 31 числа 21-го року я точно закінчу війну, і ми повернемо наші території. Але вони чекають на відповідь, вони не хочуть чути від президента, що він невпевнений, чи не знає, чи вагається,
– зізнався Зеленський.
Зеленський про діалог з Путіним
Український лідер наголосив, що без переговорів з Росією зупинити війну на Донбасі буде нереально.
"Якщо ми не будемо говорити з Президентом Путіним, ми не зможемо повністю відновити Україну, повернути всі наші території", – зауважив Зеленський.
Окремим кейсом у війні з Росією, на думку Зеленського, є підтримка західних партнерів.