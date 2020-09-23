Зеленський описав свої стосунки з Путіним
Президент України Володимир Зеленський заявив, що спілкується з президентом Росії Володимиром Путіним, коли це є необхідно. За його словами, це допомагає знайти потрібні рішення, важливі не лише для України, але й для всієї Європи.
Існують різні формати спілкування – і нормандський чотиристоронній формат, і двосторонній формат. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny, передає пресслужба Офісу Президента.
До теми Режим тиші неідеальний і з провокаціями, – Зеленський
"Наприклад, у грудні 2019 року ми досягли домовленості про транзит російського газу через територію України. Це гарантує енергетичну стабільність для всієї нашої частини континенту", – заявив президент.
Зеленський сказав, що також розмовляв із Путіним 26 липня – напередодні оголошення режиму припинення вогню на Донбасі.
"І ми маємо найдовший режим "тиші". Комунікація з президентом Росії обмежена, але предметна. Як перфекціоніст я хотів би більшої ефективності від нашого діалогу", – сказав глава держави.
Припинення вогню на Донбасі: що відомо
- 27 липня на Донбасі розпочалося повне припинення вогню. Рішення про це ухвалила мінська Тристороння контактна група.
- До 6 вересня особовий склад Об'єднаних сил не зазнавав бойових втрат і поранень.
- Окупанти порушили режим тиші на 42 день перемир'я. Вони влаштували обстріли українських позицій. Через це один український військовий отримав поранення. Під час другого обстрілу від ворожої кулі снайпера загинув ще один захисник України.
- 13 вересня бойовики здійснили неприцільний постріл з підствольного гранатомета в бік українських позицій поблизу Пісків. Внаслідок обстрілу жоден український військовий не постраждав.