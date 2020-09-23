Президент України Володимир Зеленський заявив, що спілкується з президентом Росії Володимиром Путіним, коли це є необхідно. За його словами, це допомагає знайти потрібні рішення, важливі не лише для України, але й для всієї Європи.

Існують різні формати спілкування – і нормандський чотиристоронній формат, і двосторонній формат. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny, передає пресслужба Офісу Президента.

До теми Режим тиші неідеальний і з провокаціями, – Зеленський

"Наприклад, у грудні 2019 року ми досягли домовленості про транзит російського газу через територію України. Це гарантує енергетичну стабільність для всієї нашої частини континенту", – заявив президент.

Зеленський сказав, що також розмовляв із Путіним 26 липня – напередодні оголошення режиму припинення вогню на Донбасі.

"І ми маємо найдовший режим "тиші". Комунікація з президентом Росії обмежена, але предметна. Як перфекціоніст я хотів би більшої ефективності від нашого діалогу", – сказав глава держави.

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