Зеленський підписав указ про створення Обʼєднаних сил швидкого реагування

Володимир Зеленський підписав указ про створення у складі ЗСУ Об’єднаних сил швидкого реагування. Нова структура має об’єднати штурмові можливості, безпілотні системи, артилерію та інші засоби для швидкого реагування на зміни на полі бою.

Відповідний указ №592/2026 "Про нарощування спроможностей Збройних Сил України" президент підписав 10 липня.

Що відомо про створення Об’єднаних сил швидкого реагування?

За словами Зеленського, нове командування має зосередити всі наявні ресурси для проведення операцій, спрямованих на зниження військового потенціалу Росії. Президент назвав його структурою "глобального впливу" на державу-агресорку за розв’язану війну.

Указ президента передбачає створення Об’єднаних сил швидкого реагування у складі Сухопутних військ Збройних сил України. Нова структура має стати окремим механізмом для швидкого реагування на зміни оперативної ситуації на фронті.

За словами Зеленського, до складу нової складової мають увійти:

спроможності штурмових військ;

безпілотна складова;

артилерійські підрозділи;

інші засоби ураження та підтримки.

Президент наголосив, що це має бути сучасна технологічна структура, здатна оперативно діяти в умовах змінної бойової обстановки.

Командувачем Об’єднаних сил швидкого реагування має стати "досвідчений бойовий командир". За словами Зеленського, на цю посаду він визначив Героя України, бригадного генерала Дмитра Волошина. Наразі Волошин є командиром 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Бригадний генерал Волошин здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних Сил України у цьому напрямку", – сказав Зеленський,

В указі Кабінету Міністрів України, Головнокомандувачу ЗСУ та Генеральному штабу доручено провести необхідні заходи для створення Об’єднаних сил швидкого реагування.

У документі зазначено, що рішення ухвалене для:

нарощування спроможностей ЗСУ у наступальних та оборонних операціях;

швидкого реагування на сучасні виклики війни;

адаптації структури армії до нових завдань;

створення умов для отримання переваги над противником;

розвитку сучасних технологічних бойових спроможностей.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Окремим напрямком змін стане реформа штурмових військ Сухопутних військ ЗСУ. Зеленський заявив, що в цьому напрямку накопичилася низка проблем, які необхідно вирішити, зокрема у питанні ставлення до військовослужбовців.

Буде проведена необхідна трансформація штурмових військ. Багато є питань, проблеми, які треба вирішити. Передусім у ставленні до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки. Також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни,

– сказав президент.

Окремо Зеленський зазначив, що дуже важливо, щоб дипломатична команда України діяла значно активніше із партнерами.

"Кожен день, кожен день тривають російські удари. Харків, Суми, Конотоп, Херсон, Київ, Київська область, Нікополь, інші міста нашої Дніпровщини – Кривий Ріг, Одеса, Чорноморськ, міста Донеччини, наше Запоріжжя. Кожен день потрібні відчутні кроки у допомозі партнерів України. Все, про що ми домовлялись на рівні лідерів, має виконуватись швидко. Бажано – дуже швидко. Кожен день потрібен цей результат", – написав він,

Крім того, Зеленський зазначив, що будуть кроки на посилення дипломатії у відносинах із сусідами в регіоні.

Нагадаємо, Рубіо заявив, що Вашингтон обговорює можливість допомоги Україні у завданні ударів углиб території Росії. За його словами, це потрібно для того, щоб Москва відчула складність захисту власного повітряного простору.