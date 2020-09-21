Зеленський підписав закон про державні гарантії, який має спростити отримання кредитів
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний портфель гарантій для забезпечення українських громадян житлом. Також він має спростити доступ до кредитів для малого й середнього бізнесу.
Про підписання законопроєкту повідомляє Офіс Президента України. Його Верховна Рада схвалила 3 вересня, нині він повернутий з підписом президента.
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Що передбачає законопроєкт
- Він визначає, що держава надаватиме фінансові гарантії банкам, що дають кредити українцям або малому й середньому бізнесу. Таким чином банки менше боятимуться втратити свої гроші, а отже й простіше надаватимуть кредити.
- Згідно з законом, держава за рішенням Кабінету Міністрів України в кожному окремому випадку може надати банку гарантії в частці до 80% з загальної суми кредиту.
- Вже в цьому році український уряд зможе надати державні портфелі гарантій на суму до 5 мільярдів гривень. Фактично, ця сума розрахована лише за наступні 3 місяці року. Суму на наступний рік визначать у держбюджеті, який мают схвалити до кінця року.
Крім того, така ініціатива має на меті спростити для українських громадян іпотечне кредитування для отримання житла. Це було ініціативою Володимира Зеленського,
– підкреслили в Офісі Президента України.