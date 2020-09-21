Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний портфель гарантій для забезпечення українських громадян житлом. Також він має спростити доступ до кредитів для малого й середнього бізнесу.

Про підписання законопроєкту повідомляє Офіс Президента України. Його Верховна Рада схвалила 3 вересня, нині він повернутий з підписом президента.

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Що передбачає законопроєкт

Він визначає, що держава надаватиме фінансові гарантії банкам, що дають кредити українцям або малому й середньому бізнесу. Таким чином банки менше боятимуться втратити свої гроші, а отже й простіше надаватимуть кредити.

Згідно з законом, держава за рішенням Кабінету Міністрів України в кожному окремому випадку може надати банку гарантії в частці до 80% з загальної суми кредиту.

Вже в цьому році український уряд зможе надати державні портфелі гарантій на суму до 5 мільярдів гривень. Фактично, ця сума розрахована лише за наступні 3 місяці року. Суму на наступний рік визначать у держбюджеті, який мают схвалити до кінця року.

Крім того, така ініціатива має на меті спростити для українських громадян іпотечне кредитування для отримання житла. Це було ініціативою Володимира Зеленського,

– підкреслили в Офісі Президента України.