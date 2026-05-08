Зеленський підтвердив ураження НПЗ у Ярославлі

Сили оборони України успішно уразили нафтопереробний завод у російському Ярославлі. Цей об'єкт розташований більш ніж за 700 кілометрів від державного кордону України.

Про це зранку в п'ятницю, 8 травня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Які результати ураження?

Володимир Зеленський зазначив, що об'єкт нафтової сфери, який атакували українські сили, мав велике значення для фінансування російської війни.

Дякую Збройним Силам України і нашій воєнній розвідці за такий прояв справедливості,

– написав він.

За словами глави держави, українські далекобійні санкції продовжують діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах.

Зеленський також наголосив, що Росія має обрати справжній мир, і лише сильний тиск це забезпечить.

Нагадаємо, за даними OSINT-аналітиків, у Ярославлі спалахнув нафтопереробний завод "Славнафта-ЯНОС".

Цей об'єкт, за відкритими даними, входить до п'ятірки найбільших НПЗ Росії за обсягами переробки вуглеводневої сировини. Також це найбільше нафтопереробне підприємство Центрального федерального округу Росії.

Майже 99,7% акцій "Славнафта-ЯНОС" контролюють російські компанії "Роснефть" і "Газпром".

Варто зазначити, що гучно вночі 8 травня було не лише в Ярославлі: про вибухи писали місцеві з Москви, також із Дубни та Тули. У центральних і південних областях Росії також вводили обмеження в роботі аеропортів.

Під удар потрапив і Ростов: там дрони атакували підприємство ЗАТ "Ростовагропромзапчастина".

Цікаво! Колишній працівник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що 9 травня Україна може застосувати 300 – 400 дронів, вартістю орієнтовно 10 мільйонів гривень, але російська ППО може їх збити на підльоті до Москви. Натомість, за його словами, ці БпЛА можна було б використати для атаки на важливіші військові об'єкти на території країни-агресорки, наприклад на підприємства, які займаються виготовленням антен для безпілотників, "Іскандерів" чи "Цирконів".

Яка зараз ситуація з "перемир'ям"?

Напередодні 9 травня Росія оголосила про одностороннє "перемир'я", яке діятиме з опівночі 8 травня до опівночі 10 травня за місцевим часом.

Міноборони країни-агресорки стверджує, що в цей час російські війська нібито повністю припинять бойові дії, зокрема наземні операції, удари дронами та артилерією на фронті, а також атаки далекобійними безпілотниками й ракетами.

Натомість зранку 8 травня Володимир Зеленський повідомив, що упродовж ночі окупанти продовжили атаки на українські позиції. Так, станом на 7-му ранку було зафіксовано вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті.

Окрім того, йдеться про 10 випадків проведення штурмових дій, найбільше – на Слов'янському напрямку.

Глава держави також наголосив, що Україна реагуватиме дзеркально на дії противника: Сили оборони продовжать захищати свої позиції та цивільне населення.