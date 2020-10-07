Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки саміту Україна – ЄС, який відбувся 6 жовтня у Брюсселі. За словами глави держави, все пройшло з величезною взаємоповагою та зацікавленістю.

Зеленський про саміт Україна – ЄС

Україна впевнено наближається до повноправного членства у Європейському Союзі. Таке твердження стало головним підсумком зустрічей у Брюсселі. Про це у фейсбуці повідомив президент Володимир Зеленський.

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Це дійсно був хороший саміт. Все по-партнерськи. Тому що ми цікаві. Перспективні. Відповідальні. Не боїмося будь-яких викликів. І слова свого вміємо дотримувати,

– поділився враженнями президент.

За словами Зеленського, Україна вже переросла чинну Угоду про асоціацію й прагне до її оновлення.

У результаті домовленостей наша держава отримає "промисловий безвіз". Це дасть ще більше можливостей для експорту. Наразі почала роботу відповідна експертна місія. Це означає, що в Україні буде більше ринків збуту, більше конкурентних можливостей, робочих місць та технологій.

Зеленський розвіяв усі сумніви щодо можливого скасування безвізу для українців.

"Повністю зняті всі штучні побоювання щодо безвізу для українців. Скільки ефірів, заголовків та дописів щодо якоїсь "загрози "для безвізу були повною брехнею, і ми це ще раз підтвердили – на найвищому рівні", – підкреслив президент.

ЄС підтвердив, що коли з'явиться справжня вакцина від коронавірусу, Україні допоможуть її отримати.

Тому не раджу дуже вірити в передвиборчі "ініціативи" окремих циніків, які вже вакцинувалися неперевіреними засобами,

– зауважив Зеленський.

Президент також зауважив, що незабаром Україна отримає "відкрите небо". Угоду про спільний авіапростір підпишуть на початку 2021 року. Вона надасть можливості для легких подорожей та бізнесових контактів.