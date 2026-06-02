Зеленський попередив про можливий масований удар цієї ночі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ймовірність нового масованого удару з боку Росії вже цієї ночі. За його словами, відповідні дані надходять від української розвідки та військових.

Зеленський закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях.

Дивіться також Путіну терміново потрібен вихід: у WP пояснили зростання агресії з боку Росії

Про що попередив Зеленський?

Зеленський заявив, що цієї ночі Росія може здійснити чергову масовану атаку по території України. За словами глави держави, загроза включає можливе застосування ракет і ударних безпілотників.

Він наголосив, що подібні атаки Росія часто проводить у нічний час, намагаючись перевантажити українську систему ППО. У зв’язку з цим влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Українцям рекомендують перебувати в укриттях до офіційного відбою загрози.

Сили оборони продовжують відстежувати активність противника та готуються до можливих атак. Інформація про розвиток ситуації оновлюватиметься в разі надходження нових даних.