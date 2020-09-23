Зеленський послам "Великої сімки": Голову САП обиратимуть прозоро
У Миколаєві 23 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся з послами країн "Великої сімки" та ЄС. Політики обговорили роботу антикорупційні органів, зокрема, САП.
Що Зеленський сказав послам "Великої сімки"
Зеленський наголосив, що незалежність антикорупційних органів вкрай важлива. Про це інформує пресслужба Офісу Президента.
До речі Це складне питання: в ЄС розповіли, чи є реальним скасування безвізу для України
Президент погодився, що процедури відбору членів конкурсних комісій для призначення представників САП та НАБУ мають відбуватися прозоро та під громадським контролем.
Як гарант Конституції готовий усіляко захищати й забезпечувати незалежність і прозорість роботи САП, НАБУ, ВАКС. Водночас вимагатиму забезпечення права українських громадян бачити дієву роботу цих органів,
– наголосив Зеленський.
Крім цього, президент зауважив, що підтримка ЄС є для України є ключовою. Тому глава держави має на меті постійно підтримувати діалог, аби чути думку країн Євросоюзу.
Що відомо про скандал навколо САП і безвізу
- 17 вересня Верховна Рада схвалила постанову про комісію, яка призначатиме людей на адмінпосади у САП
- У Європарламенті заявили, що таким чином влада може проштовхнути недосвідчених кандидатів у комісію. Тому в ЄС наголосили, що такі дії можуть призвести до втрати безвізу для України та майбутнього траншу у розмірі 1,5 мільярда євро.
- Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що в умовах безвізу України з Євросоюзом немає нічого про САП.
- Водночас Зеленський зауважив, що поділяє думку ЄС щодо САП. Також президент розповів, що знає, хто розповсюджує чутки про скасування безвізу та натякнув на своїх конкурентів-політиків.