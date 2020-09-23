У Миколаєві 23 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся з послами країн "Великої сімки" та ЄС. Політики обговорили роботу антикорупційні органів, зокрема, САП.

Що Зеленський сказав послам "Великої сімки"

Зеленський наголосив, що незалежність антикорупційних органів вкрай важлива. Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

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Президент погодився, що процедури відбору членів конкурсних комісій для призначення представників САП та НАБУ мають відбуватися прозоро та під громадським контролем.

Як гарант Конституції готовий усіляко захищати й забезпечувати незалежність і прозорість роботи САП, НАБУ, ВАКС. Водночас вимагатиму забезпечення права українських громадян бачити дієву роботу цих органів,

– наголосив Зеленський.

Крім цього, президент зауважив, що підтримка ЄС є для України є ключовою. Тому глава держави має на меті постійно підтримувати діалог, аби чути думку країн Євросоюзу.

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