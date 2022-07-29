Зеленський особисто представив нового командувача Сил спецоперацій
29 липня 2022 , 19:19Читать новость на русском
Володимир Зеленський представив особовому складу нового командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка. Президент зробив це особисто під час зустрічі з воїнами 29 липня.
У цей день в Україні щороку відзначається день ССО. Також 29 липня президент приїхав в Одесу, де перевірив завантаження зерновоза.
Варте уваги 29 липня – День Сил спеціальних операцій ЗСУ: що це за свято та хто такі ССО
Впевнений, що під його керівництвом буде багато здобутків і багато перемог. І ми наближатимемо перемогу щодня,
– сказав президент.
У цей день – Зеленський зустрівся з воїнами Сил спеціальних операцій: дивіться відео