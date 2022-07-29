Зеленський особисто представив нового командувача Сил спецоперацій

Володимир Зеленський представив особовому складу нового командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка. Президент зробив це особисто під час зустрічі з воїнами 29 липня.

У цей день в Україні щороку відзначається день ССО. Також 29 липня президент приїхав в Одесу, де перевірив завантаження зерновоза.

Варте уваги 29 липня – День Сил спеціальних операцій ЗСУ: що це за свято та хто такі ССО

Впевнений, що під його керівництвом буде багато здобутків і багато перемог. І ми наближатимемо перемогу щодня,

– сказав президент.

У цей день – Зеленський зустрівся з воїнами Сил спеціальних операцій: дивіться відео