Зеленський прибув в Анкару для участі в саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Туреччини для участі у дводенному саміті НАТО. Разом із главою держави до Анкари прибула й перша леді Олена Зеленська.

Про це повідомляє державне турецьке ЗМІ "TRT Haber".

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Що відомо про візит Зеленського в Анкару?

Президент України Володимир Зеленський прилетів до Анкари для участі у 36-му саміті НАТО, який проходитиме 7 – 8 липня. Разом із главою держави до столиці Туреччини прибула й перша леді Олена Зеленська.

Однією з ключових тем цьогорічного саміту стане подальша підтримка України. Київ очікує на домовленості про 70 мільярдів євро військової допомоги у 2026 – 2027 роках.

Відомо, що президент України мав намір обговорити з партнерами питання постачання ракет для протидії балістичним атакам. Також очікується, що під час саміту він проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Окрім участі в саміті, Володимир Зеленський долучиться до Форуму оборонних індустрій НАТО, який проходить в Анкарі. Також президент разом із першою леді Оленою Зеленською відвідає офіційний обід, організований президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та його дружиною Еміне Ердоган з нагоди проведення саміту НАТО.

Нагадаємо, напередодні саміту НАТО Росія активізувала дипломатичну та інформаційну кампанію, намагаючись перекласти відповідальність за затягування війни на Україну. В ISW вважають, що Кремль прагне вплинути на позицію адміністрації Дональда Трампа та західних союзників, просуваючи власне бачення переговорів, попри те, що США дедалі частіше відзначають успіхи України на полі бою.