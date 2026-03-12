Зеленський прибув до Румунії: що відомо про візит президента України

Президент України Володимир Зеленський прибув до Бухареста з офіційним візитом. Там він зустрінеться з президентом Румунії Нікушором Даном та прем’єр-міністром Іліє Боложаном, а також відвідає центр підготовки пілотів F-16.

Очікується, що після цього глава держави вирушить до Франції для переговорів із президентом Емманюелем Макроном. Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує 24 Канал.

Дивіться також Зеленський різко розкритикував Орбана та закликав Європу знайти "план Б"

Що відомо про візит Зеленського до Румунії?

За словами прессекретаря президента, у програмі візиту передбачені переговори з президентом Румунії Нікушором Даном, а також із прем’єр-міністром Іліє Боложаном.

Крім політичних зустрічей, глава української держави також відвідає центр підготовки пілотів винищувачів F-16, який працює у Румунії. Цей центр відіграє важливу роль у навчанні пілотів для роботи з американськими винищувачами.

За словами Никифорова, офіційну церемонію зустрічі у резиденції президента Румунії планують транслювати приблизно о 13:30 за центральноєвропейським часом.

Після цього запланований спільний преспідхід президентів, який має відбутися близько 14:55.

Чи можлива поїздка до Франції після Румунії?

Тим часом джерела повідомляють, що після візиту до Румунії президент України може вирушити до Франції. За інформацією ЗМІ, вже наступного дня Зеленський планує відвідати Париж.

Зокрема, французький телеканал BFMTV повідомляє, що в Єлисейському палаці має відбутися зустріч президента України з главою Франції Емманюелем Макроном. Очікується, що лідери обговорять питання безпеки, підтримки України та подальшу співпрацю між країнами.

Що відомо про останні закордонні візити Зеленського?