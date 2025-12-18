Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом

У четвер, 18 грудня, Президент України прибув до столиці Польщі. Там у політика запланована зустріч з польським лідером.

Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Є цікаві зміни: інтерв'ю експерта про розкол у команді Трампа та нові проблеми Путіна

Що відомо про візит Зеленського до Польщі?

Український лідер у четвер, 18 грудня, прибув до Варшави. Очікується, що він уперше зустрінеться із головою польської держави Каролем Навроцьким.

Зеленський прибув до Польщі: дивіться відео Офісу Президента

Зустріч українського та польського лідерів має відбутися наступного дня, 19 грудня. Раніше у Польщі також заявляли про візит.

"Основні теми переговорів, які відбудуться у Варшаві, стосуватимуться питань безпеки, економічних та історичних питань", – писали в канцелярії Президента Республіки Польща.

Останні новини Польщі: що відомо?