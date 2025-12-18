Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом
- Президент України Зеленський прибув до Варшави для зустрічі з польським лідером Каролем Навроцьким.
- Переговори охоплюватимуть питання безпеки, економіки та історії.
У четвер, 18 грудня, Президент України прибув до столиці Польщі. Там у політика запланована зустріч з польським лідером.
Про це повідомляє 24 Канал.
Що відомо про візит Зеленського до Польщі?
Український лідер у четвер, 18 грудня, прибув до Варшави. Очікується, що він уперше зустрінеться із головою польської держави Каролем Навроцьким.
Зеленський прибув до Польщі: дивіться відео Офісу Президента
Зустріч українського та польського лідерів має відбутися наступного дня, 19 грудня. Раніше у Польщі також заявляли про візит.
"Основні теми переговорів, які відбудуться у Варшаві, стосуватимуться питань безпеки, економічних та історичних питань", – писали в канцелярії Президента Республіки Польща.
Останні новини Польщі: що відомо?
Нагадаємо, що уряд Польщі ініціював розробку законопроєкту, що скасує особливий статус для українських біженців з 4 березня 2026 року.
Речниця МВС Польщі Кароліна Галецька пояснила, що українці все ще зможуть отримувати невідкладну допомогу. Водночас для інших медичних послуг, за її словами, "доведеться працювати та сплачувати внески".
Крім того, Дональд Туск натякнув, що президент Польщі Навроцький та інші політики могли бути присутніми на заходах, фінансованих структурами, пов'язаними з Росією.