Зеленський прибув у Францію для участі у саміті G7

Президент України Володимир Зеленський уже перебуває у Франції для участі у саміті G7, який триватиме до середи, 17 червня. У нього запланована низка важливих зустрічей у рамках візиту.

Про це повідомив його речник Сергій Никифоров, пише 24 Канал.

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Що відомо про візит Зеленського?

Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський уже прибув до французького Евіана, де проходить саміт країн G7. Невдовзі український лідер приєднається до заходів саміту та проведе низку міжнародних зустрічей.

Після спілкування з президентом Франції Емманюелем Макроном Зеленський візьме участь у спеціальному засіданні G7, присвяченому Україні. Лідери обговорять питання забезпечення миру та безпеки для України та Європи.

Упродовж дня український президент також проведе двосторонні переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем'єрами Канади Марком Карні, а також прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Також запланована зустріч з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Крім вищезгаданого, очікуються й інші зустрічі за участю глави держави, про які повідомлять окремо.

Також у програмі – онлайн-участь у конференції Reuters Next із відповідями на запитання модератора. Раніше президент повідомляв, що також домовився про зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту.

Чого очікувати від саміту?

Euro News повідомляло, що на саміті G7 в Евіан-ле-Бен лідери обговорять завершення війни в Україні, ситуацію на Близькому Сході та розвиток безпечних технологій. Основний акцент буде зроблено на геополітиці та ШІ.

Також раніше Україна надіслала запит на особисту зустріч російському диктатору Володимиру Путіну у рамках саміту G7 у Франції в присутності США та Євросоюзу. Утім, Росія знову показала відсутність готовності до діалогу.