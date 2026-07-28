Зеленський прибув на церемонію прощання з Ліндсі Гремом і поговорив із Нетаньягу

Володимир Зеленський прибув на церемонію прощання з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. Це сталося після зустрічі українського лідера із Дональдом Трампом.

Про це пише CNN.

Хто був поруч із Зеленським на прощанні із Гремом?

Володимир Зеленський прибув на церемонію прощання з Ліндсі Гремом разом зі своєю командою.

З опублікованих кадрів видно, що поруч із президентом перебуває міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Володимир Зеленський та Андрій Сибіга прибули на церемонію прощання із Ліндсі Гремом / Фото з акаунту @TaylorPopielarz у соцмережі Х

I’m at Washington National Cathedral, as part of the White House press pool, for Senator Lindsey Graham’s funeral.



Seated in the same row, behind President Trump’s Cabinet:



• Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu

• Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy

• Finnish… https://t.co/xT7qa6sxM9 pic.twitter.com/EbsrqRn1Tp — Taylor Popielarz (@TaylorPopielarz) July 28, 2026

Також на заході присутній і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Журналісти зафіксували як ізраїльський очільник уряду говорив разом із Володимиром Зеленським та Андрієм Сибігою перед похоронами Грема.

Нетаньягу поспілкувався з Зеленським та Сибігою / Відео CBS News