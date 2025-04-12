Зеленський присвоїв загиблому пілоту Павлові Іванову звання Герой України

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, президент Володимир Зеленський присвоїв пілоту Павлу Іванову найвищу державну нагороду "Герой України". На жаль, таку відзнаку льотчик отримав посмертно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Указ президента.

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Павло Іванов – Герой України

Пілот F-16 Павло Іванов 12 квітня віддав життя під час виконання бойового завдання. Він обороняв Україну в складі Повітряних Сил ЗСУ та загинув як справжній воїн. За заслуги перед країною та відмінну роботу Павла Іванова нагороджено званням Герой України з удостоєнням ордену "Золота зірка".

Павлові Іванову було 26 років. Він пройшов навчання з керування літаком F-16 та виконував на ньому завдання із захисту України. Герой здійснював вильоти, допомагаючи українським військовим на землі боротися з російськими окупантами. Один з таких бойових польотів забрав життя професійного льотчика.

Україна пам'ятатиме подвиг свого Героя. Кожне обірване війною життя – це біль. Але звитяга наших воїнів і, зокрема, Павла Іванова буде жити в серцях кожного з нас.

Пишаємося нашими воїнами. Відповімо сильно і влучно. Слава Україні,

– написав раніше Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України нагородив найвищою відзнакою ще одного загиблого пілота F-16 Олексія "Мунфіша" Меся. Він поліг під час російського масованого обстрілу в серпні. Перед загибеллю льотчик "Мунфіш" збив 3 російські крилаті ракети та ударний дрон.