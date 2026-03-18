Зеленський прибув до Іспанії: стали відомі деталі візиту

Володимир Зеленський перебуває за кордоном. Своє турне Європою він продовжив Іспанією.

Про це 24 Каналу повідомили в Офісі Президента. Там навели дані, які зустрічі заплановані на сьогодні, 18 березня.

Що робить Зеленський в Іспанії, з ким зустрічається?

У Мадриді лідер нашої держави прибув на оборонне підприємство Sener Aerospace & Defence, де огляне зразки техніки та виробництво. Важливо, що в присутності президента підпишуть українсько-іспанські оборонні угоди.

Надалі планують зустріч із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом та підписання двосторонніх документів в присутності лідерів. Зеленський і Санчес вийдуть до преси.

В іспанському парламенті Зеленський зустрінеться із головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом. Пізніше відбудеться зустріч із королем Іспанії Феліпе VI.

В якій ще країні був президент з візитом?

17 березня Зеленський прибув до Лондона. Поїздка вийшла насиченою, адже глава держави зустрівся із королем Великої Британії Чарльзом III, прем'єр-міністром Кіром Стармером, генсеком НАТО Марком Рютте. А також виступив перед британським парламентом.

Цікаво, що зустріч зі Стармером уперше відбулася в форматі стратегічного діалогу. Сторони підписали Декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборонної промисловості.