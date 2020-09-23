Президент Володимир Зеленський 23 вересня виступив на урочистому засіданні Генасамблеї ООН. Глава держави, зокрема, говорив про загрози від пандемії, з яким зіткнулись Україна та світ.

Коронавірус нещадний до будь-кого, – Зеленський

Виступ українського президента відбувався в онлайн-форматі через пандемію. Зеленський наголосив, що коронавірус поставив у важку ситуацію усі без винятку країни світу. Про це інформує 24 канал.

Важливо Зеленський виступив у Генасамблеї ООН: основні тези – відео

Людство не встигло навіть загуглити слова COVID та Ухань, коли коронавірус уже стукав у двері кожного дому. Коронавірус нещадний до будь-кого, йому байдужа наявність ядерної зброї та рівень ВВП,

– зазначив Зеленський.

Зараз найсерйозніша криза за останні роки

Ще один аспект пандемії – її економічні наслідки. Адже, за словами Зеленського, настала найсерйозніша криза за останні роки.

Цифри падіння ВВП подекуди двозначні. Це не просто статистика, цікава вузькому колу експертів. Це зниження якості життя мільярдів людей,

– сказав президент.

Глава держави наголосив, що Україна не залишиться осторонь світових проблем і готова зробити внесок у забезпечення продовольчої безпеки у світі.



Також Зеленський зазначив, що під час пандемії актуальною є глобальна відповідальність: час, коли до протидії спільним загрозам мають бути залучені не 7, не 20, а усі 193 країни-члени ООН.

Дивіться відео виступу президента Зеленського: