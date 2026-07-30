Зеленський провів масштабні кадрові зміни в СБУ

Володимир Зеленський провів масштабні кадрові зміни у Службі безпеки України. Глава держави звільнив та призначив керівників управлінь СБУ у низці областей.

Про це йдеться на сайті президента України. Які кадрові зміни відбулися у СБУ? За день Володимир Зеленський звільнив: Вадима Онищенка з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області;

Михайла Петрова з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області;

Костянтина Семенюка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області;

Олега Красношапку з посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області;

Юрія Погасія з посади начальника Управління Служби безпеки України в Черкаській області;

Василя Дем'янчука з посади начальника Управління Служби безпеки України в Тернопільській області;

Миколу Лисененка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області;

Олександра Власенка з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим;

Тамару Пашковську з посади начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.