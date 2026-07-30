30 липня, 18:45
Зеленський провів масштабні кадрові зміни в СБУ
Володимир Зеленський провів масштабні кадрові зміни у Службі безпеки України. Глава держави звільнив та призначив керівників управлінь СБУ у низці областей.
Про це йдеться на сайті президента України.
Які кадрові зміни відбулися у СБУ?
За день Володимир Зеленський звільнив:
- Вадима Онищенка з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області;
- Михайла Петрова з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області;
- Костянтина Семенюка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області;
- Олега Красношапку з посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області;
- Юрія Погасія з посади начальника Управління Служби безпеки України в Черкаській області;
- Василя Дем'янчука з посади начальника Управління Служби безпеки України в Тернопільській області;
- Миколу Лисененка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області;
- Олександра Власенка з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим;
- Тамару Пашковську з посади начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.