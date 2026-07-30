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30 липня, 18:45
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Зеленський провів масштабні кадрові зміни в СБУ

Владислав Кравцов

Володимир Зеленський провів масштабні кадрові зміни у Службі безпеки України. Глава держави звільнив та призначив керівників управлінь СБУ у низці областей.

Про це йдеться на сайті президента України.

Які кадрові зміни відбулися у СБУ?

За день Володимир Зеленський звільнив: 

  • Вадима Онищенка з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області;
  • Михайла Петрова з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області;
  • Костянтина Семенюка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області;
  • Олега Красношапку з посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області;
  • Юрія Погасія з посади начальника Управління Служби безпеки України в Черкаській області;
  • Василя Дем'янчука з посади начальника Управління Служби безпеки України в Тернопільській області;
  • Миколу Лисененка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області;
  • Олександра Власенка з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим;
  • Тамару Пашковську з посади начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.

 

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