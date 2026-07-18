Зеленський провів нараду з командирами корпусів, які воююють на найгарячіших напрямках

18 липня президент Зеленський продовжив спілкування з бойовими командирами. Вони обговорили ситуацію на фронті і потреби у постачанні.

Президент поспілкувався з командирами корпусів, які воюють на найважчих ділянках фронту.

Про що Зеленський говорив із командирами корпусів?

Серед тих, хто виступав із доповідями:

бригадний генерал Дмитро Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ;

генерал-майор Артем Богомолов, командир 10-го армійського корпусу;

бригадний генерал Олексій Майстренко, командир 11-го армійського корпусу;

бригадний генерал Євген Ласійчук, командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ;

бригадний генерал Святослав Заїць, командир 20-го армійського корпусу;

бригадний генерал Ярослав Сидоров, командир 17-го армійського корпусу.

Під час розмови президент і військові обговорили ситуацію на Слов'янському, Покровському, Олександрівському, Харківському та інших напрямках.

За словами глави держави, командири відзначили ефективність програми справедливого розподілу військовослужбовців між бойовими бригадами, яка працює з грудня.

Окрему увагу під час наради приділили забезпеченню армії зброєю та технікою, проведенню ротацій, захисту української логістики й ураженню логістичних маршрутів російських військ.

Зеленський зазначив, що Силам оборони потрібно більше далекобійної артилерії та снарядів калібру 155 міліметрів.

Також учасники наради визначили додаткові потреби для ударів по цілях у російському тилу й домовилися працювати з виробниками над збільшенням постачання необхідного озброєння.

Крім цього, президент наголосив на необхідності нарощувати виробництво наземних роботизованих комплексів.

Під час зустрічі також обговорювалися наміри російських військ і подальші дії української армії в межах активної оборони.

Нарада президента з командирами / Фото Офіс президента

Нагадаємо, що вчора, 17 липня, президент вже почав серію нарад з бойовими командирами. Він поспілкувався з командувачем СБС ЗСУ Робертом Бровді, командиром 1 корпусу НГУ "Азов" Денисом Прокопенком, командиром 2 корпусу НГУ "Хартія" Ігорем Оболєнським, заступником командувача ДШВ ЗСУ Андрієм Ткачуком, тимчасовим виконувачем обов'язків командира 19 армійського корпусу оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ Валерієм Скредом.

Також президент мав зустріч з командиром 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ Андрієм Білецьким.