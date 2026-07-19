Зеленський провів нараду ще з трьома українськими командувачами

У неділю, 19 липня, Володимир Зеленський зустрівся з командувачем Об'єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Про це президент України повідомив у своїх соцмережах.

Про що Зеленський говорив з військовими?

Володимир Зеленський заслухав доповідь генерал-майора Михайла Драпатого щодо ситуації на відповідних напрямках на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.

Вдячний усім нашим підрозділам, які результативно знищують окупанта й не допускають виконання поставлених перед російською армією завдань,

– написав глава держави.

Ще однією темою стало виконання домовленостей із партнерами та постійне забезпечення постачання для захисту України. Президент наголосив, що головними пріоритетами залишаються посилення протиповітряної оборони та повне виконання контрактів на виробництво всіх типів безпілотників.

Окремо Зеленський зазначив, що увагу приділили ситуації на Олександрівському напрямку та активним діям українських Десантно-штурмових військ.

Ціную об'єктивну оцінку ситуації, детальний розбір ключових потреб корпусів і бригад на напрямках, пропозиції щодо проблемних питань і заповнення дефіцитів у постачанні. Не маємо втрачати жодного дня для захисту незалежності України, наших позицій і людей. Дякую за службу!

– додав президент.

Президент провів зустріч з військовими / Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, на тлі обговорень можливої заміни Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського командувачі окремих родів військ і колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр виступили із заявами на його підтримку.

Зокрема, командувач Десантно-штурмових військ генерал-майор Олег Апостол засудив хвилю публічної критики на адресу військового керівництва. За його словами, люди, які ніколи не командували військами та не несли відповідальності за життя військовослужбовців, не мають морального права безпідставно засуджувати командування, яке щодня ухвалює складні рішення в умовах війни.