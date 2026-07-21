Це має бути урок, а не вирок: політолог про можливі зміни військового керівництва

В Україні продовжуються протести щодо відставки головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського. Водночас президент Володимир Зеленський заявляє, що проводить консультації з військовими, зокрема, з питань ситуації на фронті та бачення командирами деталей стратегії оборони України. Також під час цих зустрічей можуть обговорюватися й зміни у військовому керівництві.

Політолог Олег Лісний зазначив у розмові з 24 Каналом, чи має влада ухвалювати рішення щодо заміни військових очільників під тиском суспільства. Він пояснив, за яких обставин призначення на високу посаду буде ефективним.

Суспільство має дати час

Лісний наголосив, що наразі здійснюється тиск інформаційний та суспільний на керівництво країни.

Це – по-українськи, це правильно, тому що ми – не Росія. Але я б дуже не хотів, щоб цей тиск був для того, щоб просто когось, хто не подобається, зняти. Важливо, щоб суспільство дало час для ухвалення продуманого рішення,

– зауважив політолог.

Він висловив сподівання, що ці консультації, які регулярно відбуваються і про які звітують суспільству, були не для того, щоб хтось перехопив ініціативу і зробив багато лайків або переглядів у соцмережах.

По-перше, на його думку, демонструється, що ситуація на фронті контрольована. Це дуже важливо, щоб зараз військо відчувало, що командири їздять в Київ не для того, щоб шукати там кращої долі, а щоб вони дійсно контролювали ситуацію і звітували про це президенту.

По-друге, у бесідах з певними конкретними командирами йдеться про розв'язання головних проблем. І, звісно, щоб зробити, якщо не 100% якісні призначення, адже немає людини, яка б подобалася усім українцям, то принаймні ефективні. Важливо, щоб це призначення не понизило рівень української армії, яка зараз є ефективною,

– пояснив Олег Лісний.

Сьогодні існує дуже багато проблем, але, впевнений політолог, не можна швидкістю заплатити за ефективність. Мовляв, давайте швидко когось виженемо і призначимо кого завгодно.

Політолог прокоментував ситуацію щодо призначення нового військового керівництва: дивіться відео

"Навіть ті люди, які виходять на протести, не хочуть цього, тому що всі за ефективність", – підкреслив Лісний.

Тому, він вважає, що наслідки цієї кризи мають стати уроком, а не вироком.

У Bloomberg зазначають, що на тлі протестів у разі звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, його місце, ймовірно, посяде командувач Об'єднаних сил, генерал-майор Михайло Драпатий. Як зазначається у матеріалі, існує список із 11 кандидатів на цю посаду, проте остаточне рішення наразі не ухвалене.