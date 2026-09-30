Зеленський разом з Драпатим та Хмарою на фронті нагородив бійців операції "Вівальді"

Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які беруть участь в операції "Вівальді". Він відзначив їх державними нагородами.

Про це 30 вересня повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Зеленський нагородив бійців 66 ОМБр

Президент України прибув до пункту управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Разом з ним бійців зустріли міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

Зеленський поспілкувався з командиром бригади безпосередньо про завдання на фронті та потреби підрозділу. Також він відзначив державними нагородами бійців, які беруть участь в операції "Вівальді".

Зустрівся з воїнами, які виконують завдання на Лиманському напрямку, та відзначив державними нагородами. Поспілкувався з командиром бригади про завдання, які виконує підрозділ, і потреби бригади,

– зазначив Зеленський.

66 ОМБр разом з іншими підрозділами у складі Третього армійського корпусу вибили окупантів з понад 125 квадратних кілометрів української території.

Дякую за захист нашої держави, суверенітету, територіальної цілісності. Це дуже важливо,

– наголосив президент.

Зеленський провів координаційну нараду з командирами

Окрім цього, президент зустрівся з командирами корпусів, бригад та батальйонів. Вони обговорили з військовими про посилення підрозділів, збільшення фінансування на дрони, спрощення закупівлі та поповнення особового складу.

Військові окремо наголосили, що є потреба в далекобійній артилерії. Також командири підготують пропозиції щодо оплати служби на передовій.

Окремо поспілкувалися з командирами корпусів щодо ситуації на фронті на сході та півдні нашої країни, розвиток дронових і антидронових технологій та нові способи ведення війни. Також обговорили повернення військових із СЗЧ, залучення іноземців, логістику,

– вказав Зеленський.

Усі питання будуть обговорені на засіданні Ставки. Держава робить усе, аби військові мали більше можливостей для захисту.