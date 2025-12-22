Є кілька кандидатур на посаду командувача ПвК "Південь", – Зеленський

Увечері 22 грудня президент заявив, що розглядає декілька кандидатів на командувача повітряного командування "Південь". Але не сказав, коли ж його призначать.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Командувача ПвК "Південь" можуть змінити?

За словами президента, про це йшлося під час засідання Ставки 22 грудня.

Окремо і детально обговорили стан ППО, прикриття фронту та наших регіонів, зокрема Одещини, засобами протиповітряної оборони. Вже представлені й кілька кандидатур на посаду командувача ПВК "Південь". Готуємо рішення,

– сказав Зеленський.

Раніше лідер держави анонсував можливу зміну командувача на тлі атак по Одещині. Зараз ПвК "Південь" очолює Дмитро Карпенко.

Які ще теми були на Ставці?

Президентові доповіли щодо дипстрайків. Олександр Сирський доповів щодо потреб та забезпечення Сил оборони України. Під час засідання також детально розглянули ситуацію на фронті.

"Цими тижнями російська армія відчутно збільшила інтенсивність атак, відповідно зросла і кількість російських втрат. Будемо й надалі підтримувати саме таку динаміку: якщо росіяни не вкладаються в процес перемовин на сто відсотків серйозно та спрямовують свої ресурси на затягування і розширення війни, ми будемо на це реагувати цілком логічно – нашими діями у відповідь", – сказав Зеленський.