Зеленський розкрив, який компроміс щодо Запорізької АЕС пропонує Україна у мирній угоді
- Україна пропонує США спільне управління Запорізькою АЕС за формулою 50 на 50 у мирній угоді.
- Для реалізації пропозиції потрібно відновити та демілітаризувати станцію, Енергодар і Каховську ГЕС, а також забезпечити роботу персоналу.
Україна пропонує США компроміс щодо української ЗАЕС. Мовиться про спільне управління станцією за формулою 50 на 50.
Про це під час спілкування із журналістами повідомив Зеленський, пише 24 Канал.
Який компроміс пропонує Україна щодо ЗАЕС?
Україна пропонує США спільне управління Запорізькою АЕС як компроміс щодо цього питання у мирній угоді.
Зеленський наголосив, що ця пропозиція передбачає створення спільного підприємства, до складу якого увійдуть США та Україна за формулою 50 на 50.
50% виробленої електроенергії дається Україні, а ще щодо 50% – США самостійно визначає свій розподіл,
– уточнив президент.
Водночас Зеленський додав, що для спільного управління ЗАЕС станцію, Енергодар та Каховську ГЕС потрібно відновити, демілітаризувати та забезпечити роботу персоналу.
Глава держави наголосив, що питання АЕС залишається найскладнішим – розмови про неї тривали понад 15 годин.
США пропонували розділити управління ЗАЕС на три країни: що відомо?
Крім того, Зеленський нагадав, що 12 пункт попередньої мирної угоди США передбачає експлуатування ЗАЕС трьома країнами – США, Росією та Україною.
Зеленський припустив, що росіяни вважають, що зуміють зробити усе, аби ЗАЕС контролювалась ними та не будуть прив'язувати роботу станції до гуманітарного аспекту. Глава держави вважає, що саме через заяви Кремля про нібито прагнення відновити дамбу та запустити всі процеси на АЕС партнери хочуть зробити спільний механізм управління.
Президент України заявив, що США запропонували розділити ЗАЕС "на трьох" – Росію, Україну та США. Однак Зеленський відмовився від цієї пропозиції, назвавши її несправедливою.