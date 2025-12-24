Зеленський розкрив, який компроміс щодо Запорізької АЕС пропонує Україна у мирній угоді

Україна пропонує США компроміс щодо української ЗАЕС. Мовиться про спільне управління станцією за формулою 50 на 50.

Про це під час спілкування із журналістами повідомив Зеленський, пише 24 Канал.

Який компроміс пропонує Україна щодо ЗАЕС?

Україна пропонує США спільне управління Запорізькою АЕС як компроміс щодо цього питання у мирній угоді.

Зеленський наголосив, що ця пропозиція передбачає створення спільного підприємства, до складу якого увійдуть США та Україна за формулою 50 на 50.

50% виробленої електроенергії дається Україні, а ще щодо 50% – США самостійно визначає свій розподіл,

– уточнив президент.

Водночас Зеленський додав, що для спільного управління ЗАЕС станцію, Енергодар та Каховську ГЕС потрібно відновити, демілітаризувати та забезпечити роботу персоналу.

Глава держави наголосив, що питання АЕС залишається найскладнішим – розмови про неї тривали понад 15 годин.

США пропонували розділити управління ЗАЕС на три країни: що відомо?