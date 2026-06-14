14 червня, 18:36
Зеленський розповів деталі розмови з Трампом
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Президент України привітав лідера США із днем народження.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
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Про що Зеленський говорив із Трампом?
Президент України зазначив, що під час розмови з Трампом було детально обговорено низку ключових питань і насамперед – закінчення війни.
Ми обговорили те, що може допомогти наблизити мир зараз, і я поінформував Президента про останні події на полі бою та про те, як зміцнилася наша позиція,
– заявив Зеленський.