Володимир Зеленський розповів, що деякі аспекти його зустрічі з Дональдом Трампом залишилися "поза кадром". Більшість із них мають стратегічне значення, тому розкривати їх президент України наразі не збирається, адже тоді плани "Б" і "В" стануть даремним.

Втручання у президентські вибори у США – це найбільша помилка, яку тільки може допустити президент будь-якої країни. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю інформаційному телеканалу Euronews.

Зверніть увагу Я не боюсь прямого діалогу з Путіним, – Зеленський

США дуже багато роблять для України. І я їм дуже вдячний, перш за все, як український громадянин, а потім вже як президент,

– наголосив Зеленський.

У США надають двопартійну підтримку Україні

Він розповів, що за останній час Україна отримала потужну двопартійну підтримку від США. У Штатах Україні надали не лише військову допомогу, але й забезпечили військово-морські навчання, а також підтримали Україну у ситуації з газопроводом "Північній потік-2".

Як Україна причетна до скандалу в США: деталі

25 липня 2019 року під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між Україною та США перейдуть на новий рівень допомоги, якщо Україна поновить розслідування щодо справи газової компанії Burisma. Такий крок від України став би серйозним "козиром" у руках Трампа проти його головного конкурента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови двох президентів. З неї зрозуміло, що Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

Уснаслідок скандалу 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа. Сенат США відхилив звинувачення проти президента США за двома статтями – зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу. Тоді процедура імпічменту щодо Трампа завершилась.

Зеленський заявив, що Україна матиме "серйозні та нормальні відносини" зі США, незалежно від того, хто стане новим президентом Штатів.

Зауважимо, що сенат США офіційно підтвердив, що Росія втручалася у вибори 2016 року на користь Дональда Трампа.