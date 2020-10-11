Зеленський на саміті Україна – ЄС: чи були критика та "поблажки" для українського президента
У Брюсселі 6 жовтня відбувся саміт Україна – ЄС. Під час заходу український президент Володимир Зеленський мав чесну відкриту розмову з керівниками Європейського Союзу. І для української сторони не було жодних "поблажок".
На саміті Україна – ЄС у Зеленського не було жодних "поблажок"
Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква. У коментарі Інтерфакс-Україна він підкреслив, що інститути ЄС – це не якісь сентиментальні органи або люди, які робитимуть якісь поблажки.
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Була чесна, відкрита розмова. І на саміті, на пленарному засіданні президент Зеленський розмовляв тет-а-тет із Шарлем Мішелем. Тому жодних поблажок Україні не було. А те, що має бути оцінено як прогрес, було оцінено,
– зауважив Жовква.
Заступник керівника Офісу Президента, зі свого боку, назвав абсолютно некомпетентними тих, хто говорить про "першу зустріч" Зеленського з керівниками ЄС.
Жовква уточнив, що президент Зеленський уже мав комунікацію з європейськими посадовцями:
- з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем вони говорили телефоном і у них була особиста зустріч, коли Мішель ще не був на цій посаді, але вже знав про призначення;
- з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка фізично не була присутньою на саміті, Зеленський декілька разів говорив телефоном, зокрема напередодні саміту;
- з високим представником ЄС із закордонних справ і з питань політики безпеки Жозепом Боррелем Зеленський зустрічався за десять днів до саміту.
Керівник ОПУ додав, що на саміті в Брюсселі говорили й про певні критичні речі, наприклад про антикорупційну інфраструктуру.
"Для ЄС важливо, щоб антикорупційна політика і надалі здійснювалася, щоб діяльність антикорупційних органів була незалежною. І президент Зеленський вкотре запевнив, що він – абсолютний прихильник цієї політики, і незалежність діяльності НАБУ та САП буде абсолютно забезпечено. ЄС почув і погодився з цією позицією", – констатував Жовква.
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Короткі підсумки саміту Україна – ЄС
- Український уряд та Європейська комісія підписали три угоди, які передбачають виділення Україні 60 мільйонів євро.
- Крім того, Європейський Союз підтвердив відсутність загроз для дії безвізового режиму з Україною та очікує, що його повноцінне функціонування відновиться після пандемії коронавірусу.
- Україна та ЄС досягли домовленості про оновлення Угоди про асоціацію.
- ЄС також є готовим допомогти Україні отримати доступ до вакцини проти COVID-19.