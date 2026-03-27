Є конкретні речі, які можемо зробити, – Зеленський зустрівся з військовими на Близькому Сході

Володимир Зеленський під час візиту до Саудівської Аравії провів зустріч з українськими військовими експертами, які вже понад тиждень перебувають в країні та діляться власним досвідом.

Про це глава держави повідомив у п'ятницю, 27 березня.

Що роблять українські експерти на Близькому Сході?

Українські військові експерти доповіли Володимиру Зеленському про перші результати своєї роботи та надали висновки як на операційному, так і на більш широкому рівні.

За словами президента, їхнім головним завданням є виявлення проблемних питань та визначення змін, необхідних для посилення захисту населення та інфраструктури від іранських "Шахедів" і ракет.

Вдячний хлопцям за дуже оперативну й ґрунтовну роботу. Є конкретні речі, які можемо зробити разом із нашими партнерами,

– написав глава держави.

Зеленський зазначив, що українські експерти вже встигли суттєво поділитися досвідом і продемонструвати, як в Україні захищають життя та критичну інфраструктуру. Він наголосив, що експертиза України унікальна: її цінують партнери, і саме тому є великий інтерес до українських технологій та досвіду.

Ми готові підтримати захист тих, хто допомагає нам відстоювати нашу незалежність,

– додав президент.

Під час зустрічі Зеленський обговорив з військовими експертами ключові кроки для посилення протиповітряного захисту Саудівської Аравії, зокрема щодо ефективного збиття дронів. За підсумками глава держави запевнив, що Україна готова до довгострокової та взаємовигідної співпраці.

