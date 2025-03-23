Переговори між Україною та США в Саудівській Аравії розпочалися увечері 23 березня.

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Що сказав Зеленський у 1124 день війни

Рустем Умєров доповів президентові про перебіг перемовин в Ер-Ріяді.

Наша команда працює абсолютно конструктивно, розмова достатньо корисна, робота делегацій триває. Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари. Хто цю війну приніс – той і повинен її забрати,

– наголосив Зеленський.

