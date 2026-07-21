Зеленський сьогодні зустрічався з Федоровим, – Литвин

Президент Зеленський у вівторок, 21 липня, зустрічався з ексміністром оборони Михайлом Федоровим. Про що йшлося під час розмови, наразі невідомо.

Втім, зустріч підтвердив радник президента Дмитро Литвин в коментарі журналістам, передає 24 Канал.

Що відомо про зустрічі Зеленського?

Раніше цього дня в ОП заінтригували "вирішальними зустрічами" президента.

У результаті усіх цих нарад, як зазначалося, очікуються певні рішення.

Щойно відбулася одна майже вирішальна зустріч, а зараз триває ще одна, по суті вирішальна. Одразу після рішень буде комунікація,

– писав радник Зеленського Литвин.

Водночас радник ОП Михайло Подоляк зазначав 24 Каналу, що наразі не готовий говорити саме про рішення президента України щодо головнокомандувача.

Тим часом Зеленський уже кілька днів проводить зустрічі із військовими командирами. Зокрема, 21 липня він провів нараду з командувачем ОК "Схід" Віктором Ніколюком.

Нагадаємо, що українці продовжують протестувати про відставки Федорова та вимагають Сирського піти з поста головкома.