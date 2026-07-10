Зеленський створив командування далекобійного впливу на Росію

У складі Збройних Сил України створять спеціальне командування далекобійного впливу на Росію. Володимир Зеленський підписав відповідний указ 10 липня.

Про це президент України повідомив у відеозверненні.

Що відомо про новостворене командування?

Володимир Зеленський підписав указ №593/2026 про створення командування далекобійного (глобального) впливу у складі ЗСУ.

Це командування повинне зосередити сто відсотків наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни,

– пояснив глава держави.

Командувача цього напрямку ще не призначили, однак, за словами Зеленського, він буде "сильний і максимально досвідчений".

На сайті президента України йдеться, що командування створене для підвищення ефективності дальніх вогневих ударів, зниження спроможностей противника вести війну проти України та підриву його воєнного потенціалу.

Зеленський постановив Кабміну, Головнокомандувачу ЗСУ та Генштабу здійснити заходи для створення такої структури. А також доручив міністру оборони та Головнокомандувачу ЗСУ внести кандидатуру командувача нових сил.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що у Росії поглиблюється бензинова криза завдяки далекобійним санкціям Сил оборони. Тому він анонсував посилення цього напрямку в операції Служби безпеки України.

До слова, президент підписав указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування у складі ЗСУ. Воно має об'єднати штурмову боєздатність, безпілотну та артилерійську складову, а також інші засоби для оперативного реагування на зміни на фронті.