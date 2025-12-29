Росія хоче вдарити по будівлях уряду в Києві, – Зеленський про "атаку на резиденцію Путіна"
- Зеленський заявив, що Росія поширює неправду про атаку на резиденцію Путіна та готує можливі удари по Києву.
- Президент України закликав міжнародних партнерів до активнішої участі у врегулюванні ситуації.
Володимир Зеленський відреагував на поширену інформацію про нібито удар по резиденції російського диктатора. Він підкреслив, що країна-агресорка знову поширює відверту неправду.
Росіяни розуміють, що напередодні відбулася зустріч із Дональдом Трампом, і бачать, що між Україною та США немає жодного конфлікту, навпаки – поступ і взаєморозуміння. Для Росії це серйозний удар по їхніх планах. Про таке розповів Володимир Зеленський, передає 24 Канал.
Що сказав президент про заяви росіян?
Зеленський переконаний, що у Кремлі не зацікавлені у завершенні війни. Єдиний спосіб змусити їх рухатися до миру – це посилений тиск.
Саме тому вони шукають приводи для нових інформаційних атак і загострення. Своїми заявами росіяни намагаються створити підґрунтя для подальших дій.
Йдеться, зокрема, про можливу підготовку ударів по столиці, по урядових та державних установах.
Так, президент згадав ракетний удар по Кабінету міністрів у вересні. Він також закликав усіх бути максимально обережними.
Може бути нанесений удар по столиці, тим більше що ця людина, якщо можна казати, і назвати це людиною. Сказала про те, що вони будуть підбирати відповідні цілі, тобто погрожують,
– висловився президент.
Він також додав, що цій ситуації необхідно, щоб президент Трамп, його команда, а також європейські партнери активніше включилися й провели чітку та принципову роботу з тими, хто ще вчора декларував бажання завершити цю війну.
Україна готова до миру, але лише справедливого й безпечного.
Що цьому передувало?
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в нічній атаці безпілотників на резиденцію Володимира Путіна.
За його словами, Москва розцінює ці дії як прояв "державного тероризму", у зв'язку з чим готує відповідні кроки у відповідь та має намір скоригувати свою позицію щодо подальших переговорів.
Це сталося після проведених перемовин між Зеленським і Трампом у США.