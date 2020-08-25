Президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз хоче співпрацювати з Україною. Однак не всі країни підтримують це, адже не повністю впевнені в нашій державі.

Таку думку Володимир Зеленський висловив в інтерв'ю інформаційному телеканалу Euronews, передає пресслужба Офісу Президента. Окрім цього він вважає, що Європа насторожено ставиться до Росії.

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"Тому що вона демонструє своє небажання бачити Україну проєвропейською. У них є свої справи, свої відносини, свої сторони. Але ми бачимо сьогодні, як Європа діє санкціями, підтримує нас незважаючи на фінансові втрати від антиросійських санкцій. Я вдячний їм за це", – сказав президент.

Я думаю, для українців важлива стовідсоткова чітка позиція Європи по Україні. І я просив багатьох європейських лідерів про те, щоб вони сказали українському народові, як їм діяти, крок за кроком, щоб стати членом ЄС,

– зазначив Зеленський.

За його словами, коли українці отримають цю відповідь, то вони скажуть, скільки часу це займе, чи зможуть вони це зробити і коли.

"Потрібно чітке розуміння, що ми всі цього хочемо зараз. Про те, чи хоче Європа нас, чи хочемо ми бути з Європою – я думаю, що ми просто повинні стати країною, яку Європа дійсно хотіла б мати в своєму складі. І тоді ні у кого не буде ніяких сумнівів, і вирішувати буде Україна", – додав глава держави.

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