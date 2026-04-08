Зеленський відреагував на припинення вогню в Ірані та звернувся до Росії

Український президент провів паралелі з ситуацією в Україні. Зокрема, нагадав росіянам про можливість припинення вогню.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі. За словами президента, до перемовин були залучені різні країни, і важливо, що Сполучені Штати зробили цей дипломатичний крок.

Що написав Зеленський про перемир'я в Ірані?

Український лідер назвав припинення вогню на Близькому Сході правильним рішенням, яке веде до закінчення війни. Він підкреслив, що це зберігає життя людей і є відмовою від руйнування міст і сіл. А також дає змогу нормально працювати електростанціям та іншій інфраструктурі, "отже, це час та необхідні умови, щоб дипломатія могла дати результат".

Україна завжди закликала до припинення вогню у війні, що ведеться Росією тут, у Європі, проти нашої держави і людей, і ми підтримуємо тишу на Близькому Сході та в Затоці, яка відкриває шлях для дипломатичної роботи. Україна ще раз повторює Росії: ми готові відповідати дзеркально, якщо росіяни припинять свої удари. Це очевидно для всіх – що припинення вогню може створити правильні передумови для домовленостей,

– написав він.