Зеленський відверто відповів, що думає про легалізацію зброї в Україні

Володимир Зеленський вважає, що у питанні легалізації зброї в Україні потрібно поставити крапку. Водночас наголосив, що відповідні зміни потрібно робити виключно на законодавчому рівні.

Про це президент України повідомив під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також Понад мільйон одиниць: у поліції розповіли, як змінився обіг зброї в Україні під час війни

Що сказав Зеленський про зброю?

Володимир Зеленський відповів, що питання легалізації зброї в України чутливе та підходів до нього було багато. Президент погоджується із суспільством та експертами, що проблему потрібно врешті вирішити.

Хоча це і не просто, бо це велика відповідальність. Але зміни відповідні потрібні робити виключно на законодавчому рівні,

– наголосив президент.

Від урядовців, насамперед від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, депутатів та відповідних комітетів Зеленський очікує результати спільної роботи над концепцією. Лідер України додав, що також готовий долучитись.