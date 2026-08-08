Головний союзник Росії на Балканах: навіщо Зеленський вперше прибув до Сербії

Володимира Зеленського 7 серпня здійснив перший за час свого президентства візит до Сербії. Напередодні його анонсувала пресслужба президента країни Александра Вучича.

Як зауважив 24 Каналу політолог Володимир Фесенко, у цьому велика заслуга українського посла у Сербії Олександра Литвиненка. Він провів важливу дипломатичну роботу, щоб зустріч президентів все-таки відбулася.

Навіщо Зеленському візит до Сербії?

Варто зауважити, що робота з Вучичем триває вже давно. Він уже контактував з Україною. Ба більше, колись наша держава навіть купувала там зброю.

Сербія – це головний союзник Росії на Балканах. У них давні зв'язки. Думаю, головна мета цього візиту – гра на зустрічному курсі. Зеленський демонструє, що він грає на російському полі, на Західних Балканах,

– підкреслив політолог.

Тим часом Вучич грає у багатовекторність, зберігає зв'язки з Росією, Китаєм, але Сербія рухається шляхом європейської інтеграції. Візит Зеленського демонструє, що дві країни, які йдуть в Європейський Союз, прагнуть миру та взаєморозуміння. Тому в обох лідерів є різні мотиви.

Фесенко пояснив мету візиту Зеленського до Сербії: дивіться відео

Нашому президенту важливо демонструвати роботу навіть з тими країнами, які не є нашими повноцінними союзниками, але з якими ми маємо знаходити порозуміння, зокрема в контексті європейської інтеграції. У нас немає бути протиріч, адже всередині Євросоюзу йде достатньо гостра закрита боротьба.

Хтось лобіює країни Західних Балкан, щоб вони першими увійшли в ЄС, хтось навпаки підтримує Україну. Тут треба знайти баланс. Сам візит не буде сенсаційним чи проривним, але з погляду того, що це перший візит у країну, яку вважається проросійською, – нам потрібно продовжувати таку роботу,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Росія має відчувати, що у неї немає недоторканих зон у Європі. Україні треба дипломатично "атакувати" навіть там, де росіяни думають, що це їхня територія.

До слова, візит українського лідера у Сербії анонсували ще 6 серпня. Деталей програми не повідомили. Цікаво, що Зеленський і Вучич бачилися у липні під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа". Тоді президент Сербії став єдиним лідером, який не підписав спільну декларацію про підтримку України.

Уже 7 серпня ввечері Володимир Зеленський прибув до країни. Його візит розпочався з вечері з сербським президентом. За повідомленням ЗМІ, він також зустрінеться з прем'єр-міністром Сербії Джуро Мацутом і матиме ще одну офіційну зустріч з Вучичем. Відтак очікується спілкування з журналістами.