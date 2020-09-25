Володимир Зеленський повертався в Україну із поїздки до Словаччини через пункт пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке". На кордоні він зауважив багатокілометрові черги фур, що викликало у президента обурення.

Зеленського обурили черги на кордоні України та Словаччини

Голова Держприкордонслужби Дейнеко пояснив президентові Зеленському, що черги на кордоні в пункті пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" виникли через поламаний сканер на боці Словаччини, пише Офіс Президента.

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Без того сканера пропускна здатність ПП (пункту пропуску) впала до 5 вантажівок на годину або 120 на добу. Зеленський у відповідь назвав таку ситуацію у будь-якому випадку неприпустимою.

Я не розумію, чому такі питання не можуть розв'язати? У нас люди стоять на кордоні шість діб,

– сказав він.

Ситуацією на ПП на Закарпатті наразі займаються МЗС обох країн. Володимир Зеленський же поставив завдання уряду та профільним відомствам зайнятися проблемою автомобільних черг на всіх українських ПП.



Зеленський на ПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке" на Закарпатті / Фото ОП

Як розв'язати проблему ПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке"

"Ужгород – Вишнє Нємецьке" – міжнародний автомобільний пункт пропуску на кордоні України та Словаччини.

Включити його до програми "Велике будівництво" і добудувати у 2021 році – таке завдання дав Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Закарпатської області 24 вересня.

Проєкт реконструкції ПП, зауважимо, давно розроблений. Питання в грошах: потрібно ще 146,7 мільйона гривень. Ввести в експлуатацію реконструйований ПП планують у грудні 2021 року.

Пункт пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" на кордоні України й Словаччини: карта

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