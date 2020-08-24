Зеленський присвоїв нові звання 15 посадовцям: хто та що отримав / 24 канал

Президент України Володимир Зеленський присвоїв нові звання 15 посадовцям. Мовиться про керівників Сухопутних військ ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС та інших державних структур. Така ініціатива Зеленського відбулася з нагоди Дня Незалежності, який в Україні відзначають 24 серпня.