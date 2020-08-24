Зеленський відзначив 15 посадовців: хто з керівників отримав нові звання
Президент України Володимир Зеленський присвоїв нові звання 15 посадовцям. Мовиться про керівників Сухопутних військ ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС та інших державних структур. Така ініціатива Зеленського відбулася з нагоди Дня Незалежності, який в Україні відзначають 24 серпня.
Відповідні укази Зеленського опубліковані на офіційному сайті українського президента. Про це пише 24 канал.
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Хто отримав нові звання від Зеленського
Командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський отримав звання генерал-полковника (був генерал-лейтенантом).
Водночас цим же указом №346/2020 звання генерал-майора присвоєно:
- головному інспектору Сухопутних військ Головної інспекції Міноборони Олександру Доманському,
- командувачу Сил підтримки ЗСУ Миколі Жирновому;
- начальнику Головного управління доктрин та підготовки Генштабу Олексію Тарану.
Крім того, указом №347/2020 звання генерал-майора отримали:
- заступник голови СБУ Сергій Андрущенко,
- начальник Департаменту контррозвідки СБУ Олександр Руснак;
- начальник Управління роботи з особовим складом Ігор Фараджев.
Указом №348/2020 звання генерал-майора присвоєно начальнику Управління державної охорони Сергію Рудю.
А відповідно до указу №349/2020, командувач Національної гвардії України Микола Балан отримав звання генерал-полковника, його заступник Микола Миколенко — генерал-лейтенанта.
Указом №350/2020 голові Національної поліції Ігорю Клименку присвоєно звання генерала поліції другого рангу, начальнику Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Анатолію Щадилу - генерала поліції третього рангу.
Також згідно з указом №351/2020, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін отримав звання генерал-полковника служби цивільного захисту.
Указом №352/2020 начальнику Південного регіонального управління Державної прикордонної служби Сергію Мулу присвоєно звання генерал-майора.
А указом №353/2020 перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Солодченко отримав звання генерал-майора податкової міліції.
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Історія свята День Незалежності: коротко
- У понеділок, 24 серпня, українці святкують День Незалежності.
- Цей день відзначають щороку.
- Саме цього дня Верховна Рада УРСР у 1991 році ухвалила Акт проголошення незалежності України.
- Це політико-правовий документ, який засвідчив новий статус Української держави.